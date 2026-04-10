Ντίαζ-Κανέλ (πρ. Κούβας): Δεν παραιτούμαι - Στην Αβάνα ο Ριαμπκόφ

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ επέμεινε χθες Πέμπτη ότι δεν πρόκεται να παραιτηθεί εξαιτίας της πίεσης που ασκούν στη χώρα του οι ΗΠΑ, καλώντας να συνεχιστεί ο διάλογος που έχει αρχίσει με την κυβέρνηση του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του συνέντευξη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είμαστε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος -- ελεύθερο κράτος. Έχουμε αυτοδιάθεση, είμαστε ανεξάρτητοι», η χώρα «δεν υπόκειται στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ», τόνισε ο πρόεδρος Ντίας Κανέλ, ερωτηθείς αν θα εγκατέλειπε την εξουσία για να «σώσει τη χώρα του», σύμφωνα με τη μετάφραση της τοποθέτησής του στα αγγλικά από το NBC News.

«Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει εχθρική πολιτική έναντι της Κούβας, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να απαιτεί οτιδήποτε από την Κούβα», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι η νήσος θα είναι «η επόμενη» χώρα που θα μπει στο στόχαστρό του, επέβαλε τον τερματισμό των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα αφού οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο, τότε πρόεδρο της χώρας, σε αιματηρή επίθεσή τους στο Καράκας τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, έχει απειλήσει ακόμη να προχωρήσει στην επιβολή σκληρών μέτρων τιμωρίας, υπό μορφή δασμών, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προμηθεύσει με πετρέλαιο τη νήσο της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός χειροτερεύει την ενεργειακή κρίση στην Κούβα, που συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθημερινές, πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα στις ΗΠΑ, διέψευσε πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times κατά το οποίο διπλωμάτες των ΗΠΑ απαίτησαν από ομολόγους τους να «φύγει» ο πρόεδρος Ντίαζ-Κανέλ.

Επίσκεψη Ριαμπκόφ στην Κούβα

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ έκανε χθες Πέμπτη επίσημη επίσκεψη στην Κούβα, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Ριάμπκοφ», ανέφεραν οι υπηρεσίες της κουβανικής προεδρίας μέσω X.

«Εξ ονόματος του (σ.σ. κομμουνιστικού) κόμματος, της κυβέρνησης και του λαού της Κούβας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για το πετρέλαιο που μας έστειλε η Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε ο κουβανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον ρώσο διπλωμάτη, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Η χειρονομία αυτή έδειξε «ότι η Κούβα δεν είναι μόνη», πρόσθεσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η Ρωσία «είναι 100% αλληλέγγυα στην Κούβα· παρά την περίπλοκη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα σας, είμαστε στο πλευρό σας», διαβεβαίωσε ο κ. Ριάμπκοφ, σύμφωνα με την προεδρία της Κούβας.