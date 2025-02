Ντ. Τραμπ: Καρατόμησε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων - Αντιδράσεις Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε αιφνιδιαστικά τον στρατηγό της πολεμικής αεροπορίας Τσαρλς Μπράουν Τζούνιορ, από πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας την Παρασκευή, παραμερίζοντας έναν πιλότο μαχητικών που έγραψε ιστορία στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, κάνοντας έτσι προφανή την πρόθεσή του να τοποθετήσει και στον στρατό ανθρώπους της απολύτου εμπιστοσύνης του.

Ως νέος αρχηγός προορίζεται ο Νταν Κέιν, πτέραρχος και πρώην πιλότος F-16 -όπως, άλλωστε, και ο καρατομηθείς προκάτοχός του. Πιο πρόσφατα, ήταν αναπληρωτής διευθυντής στρατιωτικών υποθέσεων στη CIA. Έχει επίσης θητεύσει στο Ιράκ, έχει παρελθόν σε ειδικές επιχειρήσεις και προϋπηρεσία σε ορισμένα από τα πιο απόρρητα προγράμματα του Πενταγώνου. Ωστόσο, δεν έχει βασικά... προαπαιτούμενα για τη θέση, προϋπόθεση που θα μπορούσε να παρακαμφθεί, εάν «ο πρόεδρος κρίνει ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για το εθνικό συμφέρον».

The Presidential firing of Air Force General Charles “CQ” Brown as Chairman of the Joint Chiefs of Staff and appointment of a lower ranking 3 Star LT General over more qualified 4 Star Generals to Chair the Combined Service Chiefs is very disappointing. pic.twitter.com/mAjYuubTvb