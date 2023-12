Την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την επιβολή του 12ου πακέτου κυρώσεων, χλεύασε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ευχαριστώντας την μάλιστα για τη συμβολη της στην ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας.

«Το δωδέκατο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας έχει τεθεί σε ισχύ. Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή οικονομία διολισθαίνει ανεξέλεγκτα στην ύφεση», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην πλατφόρμα «Χ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε κατά 0,2% το δεύτερο τρίμηνο και 0,3% το τρίτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι πτώση σημειώθηκε και στη Γαλλία.

Ο Μεντβέντεφ τονίζει ότι η «ζοφερή πτώση» του ΑΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ μπορεί να διαρκέσει μέχρι τα μέσα του 2024.

«Από την άλλη πλευρά, το ΑΕΠ της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο και 7,8% το δεύτερο τρίμηνο. Τώρα είναι η ώρα να σκεφτούμε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της χώρας μας. ΕΕ, σας ευχαριστώ για την ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.

The twelfth package of sanctions against Russia has come into effect.

Meanwhile, the European economy is steadily tumbling into recession. In Germany, GDP is minus 0,2 percent in annual terms in the second quarter, and minus 0,3 percent in the third. In France, it’s plus 0,5…