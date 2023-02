Νοτιοκορεάτης ΥΠΕΞ: Η Β. Κορέα θα προχωρήσει και «σε άλλες προκλήσεις»

Η εκτόξευση αυτή, η πρώτη από την 1η Ιανουαρίου, σηματοδοτεί ξεκάθαρα «την πρόθεση (της Πιονγκγιάνγκ) να προβεί και σε άλλες προκλήσεις», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Παρκ Τζιν στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Η Β. Κορέα νωρίτερα το Σάββατο προχώρησε στην εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς στη θάλασσα της Ιαπωνίας.

«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το γεγονός ότι η προσοχή του κόσμου στράφηκε σε αυτόν τον πόλεμο ενθάρρυναν τη Βόρεια Κορέα», ανέφερε ο Παρκ Τζιν.

«Εάν η Βόρεια Κορέα πραγματοποιήσει και έβδομη πυρηνική δοκιμή, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή, αυτό θα άλλαζε τα πάντα, υπό την έννοια ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να αναπτύξει τακτικούς πυρηνικούς πυραύλους», πρόσθεσε.

Την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από τη Βόρεια Κορέα καταδίκασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7), λέγοντας ότι απαιτεί μια ενωμένη απάντηση από τη διεθνή κοινότητα.

«Αυτή η ενέργεια συνιστά κατάφορη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και απειλεί την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφεραν στη δήλωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας απαιτεί μια ενωμένη απάντηση από τη διεθνή κοινότητα, περιλαμβανομένων επιπρόσθετων σημαντικών μέτρων που θα ληφθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρουν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 στη δήλωσή τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν έντονα την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα και τόνισαν ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Δήλωση της Άντριεν Γουάτσον, εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ανέφερε πως ο πύραυλος, που εκτοξεύθηκε προς τη θάλασσα ανοικτά των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας, δεν αποτέλεσε άμεση απειλή όμως αύξησε τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του αμερικανικού εδάφους και των συμμάχων τους Δημοκρατία της Κορέας και Ιαπωνία», ανέφερε.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς ανοιχτά των ανατολικών ακτών της, μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε η Πιονγκγιάνγκ για ισχυρή απάντηση στα επικείμενα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Οι ιαπωνικές αρχές δήλωσαν πως ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας μία και πλέον ώρα μετά την εκτόξευσή του, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πυραύλους της Βόρειας Κορέας.

Η πρώτη εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας από την 1η Ιανουαρίου γίνεται αφού η Πιονγκγιάνγκ απείλησε χθες, Παρασκευή, με μια «άνευ προηγουμένου, επίμονη, ισχυρή» απάντηση, καθώς η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της αυξανόμενης πυρηνικής και πυραυλικής απειλής της Βόρειας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα, που διαθέτει πυρηνικά όπλα, εκτόξευσε πρωτόγνωρο αριθμό πυραύλων πέρυσι, περιλαμβανομένων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) που θα μπορούσαν να πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε τις ετοιμασίες για την πρώτη πυρηνική δοκιμή της από το 2017.

Σήμερα ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύθηκε από την περιοχή Σουνάν κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Στη Σουνάν βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, όπου η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις πρόσφατές δοκιμές ICBM.

Τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας έχουν απαγορευθεί με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όμως η Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη όπλων είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσει «εχθρικές πολιτικές» της Ουάσινγκτον και των συμμάχων τους.

Ο Βορειοκορεατικής ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή ποδοσφαιρικό αγώνα, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου-ε. Ήταν η πρώτη φορά που η κόρη του Κιμ εμφανίστηκε σε μη στρατιωτική εκδήλωση.

