Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς ανοιχτά των ανατολικών ακτών της, μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε η Πιονγκγιάνγκ για ισχυρή απάντηση στα επικείμενα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Οι ιαπωνικές αρχές δήλωσαν πως ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας μία και πλέον ώρα μετά την εκτόξευσή του, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πυραύλους της Βόρειας Κορέας.

Η πρώτη εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας από την 1η Ιανουαρίου γίνεται αφού η Πιονγκγιάνγκ απείλησε χθες, Παρασκευή, με μια «άνευ προηγουμένου, επίμονη, ισχυρή» απάντηση, καθώς η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της αυξανόμενης πυρηνικής και πυραυλικής απειλής της Βόρειας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα, που διαθέτει πυρηνικά όπλα, εκτόξευσε πρωτόγνωρο αριθμό πυραύλων πέρυσι, περιλαμβανομένων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) που θα μπορούσαν να πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε τις ετοιμασίες για την πρώτη πυρηνική δοκιμή της από το 2017.

Σήμερα ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύθηκε από την περιοχή Σουνάν κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Στη Σουνάν βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, όπου η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις πρόσφατές δοκιμές ICBM.

Τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας έχουν απαγορευθεί με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όμως η Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη όπλων είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσει «εχθρικές πολιτικές» της Ουάσινγκτον και των συμμάχων τους.

Ο Βορειοκορεατικής ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή ποδοσφαιρικό αγώνα, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου-ε. Ήταν η πρώτη φορά που η κόρη του Κιμ εμφανίστηκε σε μη στρατιωτική εκδήλωση.

