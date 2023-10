Νότια Αφρική: Αρνείται ότι προσέφερε υποστήριξη στη Χαμάς

Η Νότια Αφρική ανακοίνωσε σήμερα ότι η υπουργός Εξωτερικών μίλησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη της Χαμάς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και σε άλλα παλαιστινιακά εδάφη, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι εξέφρασε τη στήριξη της στην οργάνωση, στον πόλεμό της με το Ισραήλ.

Η υπουργός Ναλέντι Πάντορ έλαβε ένα αίτημα να επικοινωνήσει με τον ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, ανέφερε το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας (DIRCO), και ανταποκρίθηκε στο πλαίσιο της προθυμίας της Νότιας Αφρικής να συνομιλεί με όλες τις πλευρές ώστε να διευκολύνει τον διάλογο.

Η τοπική εφημερίδα News24 έγραψε νωρίτερα ότι η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα υποστήριξης από την υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, χωρίς να κατονομάσει την Πάντορ.

«Δεν έχουμε διμερείς σχέσεις με τη Χαμάς. Η στήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα κατά της κατοχής δεν ισοδυναμεί με στήριξη στη Χαμάς», διευκρίνισε ένας εκπρόσωπος του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα, ο Βίνσεντ Μαγκουένια, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πρώην Twitter.

Reports of the South African government offering support to Hamas are false. We do not have a bilateral relationship with Hamas. We have bilateral ties with the Palestinian Authority. Support for the Palestinian struggle against occupation does not equate to support for Hamas.