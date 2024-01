Νορβηγία: Κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου έπεσε για πρώτη φορά η θερμοκρασία στο Όσλο

Κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου, στους -31,1 βαθμούς, έπεσε για πρώτη φορά η θερμοκρασία στην περιφέρεια του Όσλο λόγω του ψύχους που πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες. Η θερμοκρασία - ρεκόρ καταγράφηκε στο Μπγέρνχολτ –βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας– στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο σε μετεωρολογικό σταθμό της κοινότητας αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Η υψηλότερη θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ, τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου.

Λίγο πριν από τις 10:00 ώρα Ελλάδας, η θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ είχε φτάσει τους -29 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίσθηση ήταν -37 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο yr.no, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο κέντρο του Όσλο η θερμοκρασία τη νύκτα έπεσε στους -21,5 βαθμούς Κελσίου.

«Η νύκτα που περάσαμε ήταν πιθανόν πιο κρύα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε», δήλωσε ο Μάρτιν Γκράνεροντ του μετεωρολογικού ινστιτούτου μιλώντας τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NRK.

Υπενθυμίζεται ότi κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες, με θερμοκρασία ρεκόρ -43,6 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στη βόρεια Σουηδία την Τετάρτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια τον μήνα Ιανουάριο στη χώρα.

January 3-4, 2024



Extremely cold weather has hit parts of #Sweden, #Finland and #Norway.

Lapland recorded its coldest night in 25 years, with #temperatures dropping to -44.3°C. 1,000 cars are stuck on the E22 road in extreme #winter conditions. #GlobalCrisis #Responsibility pic.twitter.com/tx096xom4V