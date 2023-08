Νιγηρία: Ελικόπτερο κατέπεσε έξω από τράπεζα - Τέσσερις τραυματίες (vid)

Δεν υπάρχουν θύματα από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους νωρίτερα σήμερα στο Λάγκος, την οικονομική πρωτεύουσας της Νιγηρίας, ανακοίνωσε απόψε η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων (ΑΙΒ) της αφρικανικής χώρας.

ε σχετική ανακοίνωση της AIB αναφέρεται ότι διατάχθηκε έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος ενός ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Jabiru J430, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδος).

CCTV footage of the helicopter crash at Oba Akran, Ikeja in Nigeria 🇳🇬

pic.twitter.com/nC5N6rN9Ol