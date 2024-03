NEXTA: Τι σημαίνει η κατασκευή της μεγαλύτερης βάσης του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία (vid)

Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ θα αποκτήσει τον έλεγχο όχι μόνο της Βαλτικής Θάλασσας, αλλά και της Μαύρης Θάλασσας.

Η κατασκευή της μεγαλύτερης βάσης του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ξεκίνησε στη Ρουμανία.

Το έργο θα περιλαμβάνει διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, υπόστεγα για στρατιωτικά αεροσκάφη, σχολεία, νηπιαγωγεία, καταστήματα και νοσοκομείο. Η βάση θα μπορεί να φιλοξενήσει 10.000 στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους.

Η Ρουμανία βρίσκεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και η βάση αυτή θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας μόνιμης στρατιωτικής δομής σε κοντινή απόσταση από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η αεροπορική βάση θα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν κάθε τύπο σύγχρονου αεροσκάφους. Η βάση θα φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά.

