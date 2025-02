New York Post: Πρόεδρε Τραμπ, ο Πούτιν είναι δικτάτορας

Παρότι αποτελεί μία από τις πιο φιλικές εφημερίδες των ΗΠΑ προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντάς τον μάλιστα στις εκλογές του 2020 και 2024, η New York Post, με το πρωτοσέλιδο της Παρασκευής (21/02) διαφοροποιείται. Το πρωτοσέλιδο απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο, γράφοντας με πηχυαίους τίτλους: «Αυτός είναι δικτάτορας». Συνοδεύεται από μία μεγάλη φωτογραφία του Πούτιν και δεξιά του τίτλου φιγουράρει μία ουκρανική σημαία.

Το έντυπο παίρνει, έτσι, αποστάσεις από την πολιτική του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ναι μεν η New York Post εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει δίκιο που θέλει να σταματήσει τον αιματηρό πόλεμο στην Ουκρανία», ενώ κλείνουν τρία χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας, υπενθυμίζει δε, στον Τραμπ, «10 αλήθειες τις οποίες κάθε Αμερικανός ψηφοφόρος πρέπει να ακούσει».

Today's cover: Mr. President: Putin is THE dictator and 9 other Ukraine-Russia war truths we ignore at our peril https://t.co/x4XMTe9l2g pic.twitter.com/6Jo7ubR4wo