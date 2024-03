Neuralink: Εμφυτευμένο τσίπ σε εγκέφαλο ασθενούς του επέτρεψε να παίξει σκάκι σε PC με τη σκέψη (vid)

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε εντυπωσιακά πλάνα από το πρώτο άτομο που χρησιμοποίησε το τσιπ εγκεφάλου της εταιρείας του Neuralink για να ελέγξει τον κέρσορα ενός υπολογιστή με τη σκέψη του και να παίξει σκάκι.

Πρόκειται για τον 29χρονος Αρμπό, που έμεινε παράλυτος από τον ώμο και κάτω μετά από ένα ατύχημα κατάδυσης και είναι ο πρώτος ασθενής στον οποίο εμφυτεύτηκε τσιπ εγκεφάλου. Τον Ιανουάριο ο Έλον Μασκ είχε ανακοινώσει ότι ο ασθενής μπορούσε να ελέγξει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του.

