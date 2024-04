Νετανιάχου: Θα αυξήσουμε την πίεση στη Χαμάς - Είναι ο μόνος τρόπος να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας

«Θα αυξήσει την πολιτική και στρατιωτική πίεση στη Χαμάς τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας εν όψει της εβραϊκής εορτής του Πάσχα που αρχίζει αύριο.

«Τις επόμενες ημέρες θα αυξήσουμε τη στρατιωτική και πολιτική πίεση στη Χαμάς, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να επιτύχουμε τη νίκη μας», τονίζει χαρακτηριστικά.

In the coming days, we will increase the military and diplomatic pressure on Hamas because this is the only way to free our hostages and achieve our victory.