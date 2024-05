Αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα για την εξολόθρευση της Χαμάς εμφανίζεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τους Times of Israel. Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμηνύει πως ακόμα και αν οι ΗΠΑ δεν στείλουν όπλα, τότε αν χρειαστεί «θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια». Την ίδια στιγμή η πίεση στις ΗΠΑ αυξάνεται, με τον Τραμπ να ασκεί δριμεία κριτική στον Μπάιντεν και τον Λευκό Οίκο να κάνει λόγο για «στρατηγική στήριξη του Ισραήλ».

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά το αδιέξοδο που επήλθε στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα το οποίο επιβεβαιώθηκε από την επιστροφή στο Τελ Αβίβ της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας, τη νωρίτερα αποχώρηση της αντίστοιχης ομάδα της Χαμάς από το Κάιρο και του διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, πριν αποχωρήσουν από τις συνομιλίες οι διαπραγματευτές του Ισραήλ κατέθεσαν γραπτώς συγκεκριμένες αντιρρήσεις για το έγγραφο που εξέδωσε η Χαμάς το βράδυ της Δευτέρας και το οποίο υποτίθεται ότι αποδέχεται την κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι - τουλάχιστον - ο δεύτερος γύρος των προσπαθειών έχει τελειώσει. Σημειώνει πως στις χθεσινές συνομιλίες τους με τον Μπερνς, οι Ισραηλινοί ηγέτες επέκριναν τον επικεφαλής της CIA για τη συνέχιση των επαφών στο Κάιρο μετά τους απαράδεκτους, όπως τους χαρακτήρισαν, όρους της Χαμάς, λέγοντας ότι η παρουσία του κινδυνεύει να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το έγγραφο της Χαμάς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για πρόοδο.

Υπό τις εξελίξεις αυτές, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι «το Ισραήλ υπέβαλε στους μεσολαβητές εκεχειρίας στη Γάζα τις επιφυλάξεις του σχετικά με μια πρόταση της Χαμάς για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και θεωρεί ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο έχει λήξει» για να ανακοινώσει ότι «το Ισραήλ θα προχωρήσει στην επιχείρησή του στη Ράφα και σε άλλα μέρη της Λωρίδας της Γάζας όπως είχε προγραμματιστεί».

