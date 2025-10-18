Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς - ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό - τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου 2026 και ότι αναμένει να κερδίσει.

Ερωτηθείς σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Channel 14 αν σκοπεύει να διεκδικήσει άλλη μια θητεία, ο Νετανιάχου είπε «Ναι».



Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει να κερδίσει, ο βετεράνος ηγέτης απάντησε επίσης «Ναι».

Επικεφαλής του κόμματος Λικούντ της ισραηλινής δεξιάς, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ παραμονής στην πρωθυπουργία του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).