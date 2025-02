Τι συζήτησαν Νετανιάχου-Ρούμπιο

«Κοινή στρατηγική» για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας υπάρχει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή που είχε με τον ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή.

Αρχικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για την «ξεκάθαρη υποστήριξη» της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα, τονίζοντας ότι ««θέλω να διαβεβαιώσω όλους όσοι μας ακούνε τώρα, ότι ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ μας».

«Συζητήσαμε το τολμηρό όραμα του Τραμπ για το μέλλον της Γάζας και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το όραμα θα γίνει πραγματικότητα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ισραηλινός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια «κοινή στρατηγική» για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους.

🇮🇱🇺🇸BREAKING: Secretary of State Marco Rubio, alongside Benjamin Netanyahu, delivered a crystal-clear message to the world:



“Hamas must be destroyed and eradicated.” pic.twitter.com/DsWjOxQF3k