Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τους Χούθι

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τους Χούθι στην Υεμένη «μέχρι να τελειώσει η δουλειά» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη (26/12)

«Πριν από λίγο καιρό, η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στην Υεμένη, τόσο στην ακτογραμμή όσο και στη Σαναά» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του από το κέντρο διοίκησης της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αποκόψουμε αυτόν τον τρομοκρατικό βραχίονα του ιρανικού άξονα του κακού. Θα επιμείνουμε σε αυτό μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Το γραφείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο Νετανιάχου βρισκόταν στη βάση μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό του επιτελείου των IDF αντιστράτηγο Χέρζι Χάλεβι και τον διοικητή της IAF υποστράτηγο Τόμερ Μπαρ για να επιβλέψουν τα ισραηλινά πλήγματα κατά των Χούθι.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε την Πέμπτη (26/12) «στρατιωτικούς στόχους» των Χούθι στην Υεμένη, κατηγορώντας τους ότι βρίσκονται «στην καρδιά του άξονα της ιρανικής τρομοκρατίας».

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στη δυτική ακτή και στην ενδοχώρα της Υεμένης», υπογράμμισε ο IDF σε ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι οι βομβαρδισμοί του ήταν απάντηση στις «επανειλημμένες επιθέσεις» των σιιτών «κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς.

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «υποδομές που χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες» στο διεθνές αεροδρόμιο Σαναά στην πρωτεύουσα, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιζιάζ και στη Ρας Κανατίμπ και σε υποδομές στα λιμάνια Χοντέιντα, Σαλίδ και Ρας Κανατίμπ στην ακτή.

«Αυτές τις υποδομές χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων», τόνισε ο IDF.

