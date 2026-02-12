Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ενταχθεί στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Τραμπ

Το Ισραήλ θα ενταχθεί στο «συμβούλιο ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους και τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Ρούμπιο ο κ. Νετανιάχου ανέφερε μέσω X ότι «υπέγραψε την εισδοχή του Ισραήλ ως μέλος του ‘Συμβουλίου της Ειρήνης’».

Met with U.S. Secretary of State @marcorubio at Blair House in Washington.



Ahead of my meeting at the White House with President Trump, I signed Israel’s accession as a member of the “Board of Peace.”



We will continue strengthening the unbreakable alliance between Israel and… pic.twitter.com/CJ4Lw92WdX — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2026

Ο Iσραηλινός πρόεδρος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον κ. Τραμπ στις οποίες αναμενόταν να κυριαρχήσει το ζήτημα του Ιράν.

Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε στα μέσα του Νοεμβρίου του 2025, εξουσιοδότησε το συμβούλιο αυτό και χώρες που συνεργάζονται μαζί του να σχηματίσουν τη λεγόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του κ. Τραμπ.

Με βάση το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το «συμβούλιο» θα επιτηρεί το μεταβατικό σχήμα διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Aμερικανός πρόεδρος ωστόσο κατόπιν έκανε γνωστό πως εννοεί το «συμβούλιο ειρήνης», υπό τον ίδιο, να αναλάβει πολύ πιο ευρύ ρόλο, να προωθεί την επίλυση συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Η πρώτη συνεδρίαση του σχήματος αυτού προγραμματίζεται να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 19η Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον· θα ασχοληθεί με τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πολλές χώρες αντέδρασαν με επιφύλαξη και κάποιες απέρριψαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του στα μέσα Ιανουαρίου, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για το ενδεχόμενο να υπονομευθεί ο ΟΗΕ.

Αν και κάποιοι από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον, ιδίως στη Μέση Ανατολή, εντάχθηκαν στο «συμβούλιο ειρήνης», πολλοί παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Δύση προτίμησαν να απέχουν.