Νετανιάχου: Εντολή στον στρατό να πιέσει τη Χαμάς - Δεν θα επιτρέψουμε πυρηνικά στο Ιράν (vid)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Μεγάλο Σάββατο (19/04) ότι έδωσε εντολή στον στρατό να εντείνει την πίεση στη Χαμάς, αφού η τρομοκρατική οργάνωση απέρριψε την πρόταση για άλλη μία προσωρινή εκεχειρία, ζητώντας να υπάρξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων.

Στο μήνυμά του, που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από την τηλεόραση, ο Νετανιάχου είπε ότι μολονότι το τίμημα του πολέμου είναι βαρύ, το Ισραήλ «δεν έχει επιλογή παρά να συνεχίσει να πολεμά για την ίδια την ύπαρξή μας, μέχρι τη νίκη». Δήλωσε μάλιστα πεπεισμένος ότι μπορεί να φέρει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους «χωρίς να υποταχθεί στις εντολές της Χαμάς».

