Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών σε «έμπιστους εταίρους» και την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις κινεζικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, σύμφωνα με προσχέδιο του νέου Νόμου Βιομηχανικής Επιτάχυνσης (IAA) που δημοσίευσε το Politico, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, εταίροι ελεύθερου εμπορίου όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία αναμένεται να ανακουφιστούν, καθώς το προσχέδιο του IAA προβλέπει έναν ορισμό του «Made in EU» που περιλαμβάνει και «έμπιστους εταίρους».

Οι Βρυξέλλες θέλουν παράλληλα να υψώσουν υψηλότερο φραγμό στις επενδύσεις από την Κίνα, επιβάλλοντας ανώτατο όριο στις άμεσες ξένες επενδύσεις από χώρες που κυριαρχούν σε έναν συγκεκριμένο παγκόσμιο βιομηχανικό κλάδο.

Η διαρροή του νομοσχεδίου συνέπεσε με άτυπη σύνοδο ηγετών της ΕΕ στο Βέλγιο, όπου συζητήθηκαν τρόποι αντιστροφής της βιομηχανικής παρακμής της Ευρώπης απέναντι στην εξαγωγική κυριαρχία της Κίνας και την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες κατέληξαν σε μια μορφή συναίνεσης σε τομείς όπως η έννοια της ευρωπαϊκής προτίμησης, δείχνοντας διάθεση να εξετάσουν τι μπορεί να σημαίνει και πού μπορεί να χρειαστεί, σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Η συνάντηση εγκαινίασε έναν έντονο μήνα πολιτικών διεργασιών για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και του ενιαίου της χώρου αγοράς, με το IAA να αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου και τους ηγέτες να συναντώνται ξανά σε επίσημη σύνοδο κορυφής στις 19-20 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι, το τελευταίο προσχέδιο του IAA, έκτασης 96 σελίδων, διευρύνει τον ορισμό της ευρωπαϊκής προτίμησης όπως θα εφαρμόζεται στις δημόσιες προμήθειες και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να καθησυχάσει τους φόβους φιλικών εμπορικών εταίρων για ένα σενάριο «οχυρωμένης Ευρώπης».

Το πεδίο του Made in EU θα πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο προερχόμενο από την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Το προσχέδιο αφήνει επίσης ανοιχτή την πόρτα σε «έμπιστους εταίρους», των οποίων η παραγωγή «θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με περιεχόμενο προέλευσης Ένωσης».