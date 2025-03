Νέο προπαγανδιστικό βίντεο με όμηρο Ισραηλινό στρατιώτη δημοσίευσε η Χαμάς (vid)

Η Χαμάς έδωσε την Παρασκευή (07/03) στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό, να κρατείται στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, και απευθυνόμενος στην οικογένειά του να δηλώνει την ταυτότητά του.

Στο βίντεο διάρκειας αρκετών λεπτών, ο όμηρος καλεί τις ισραηλινές αρχές να εφαρμόσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου και της οποίας η πρώτη φάση έληξε την 1η Μαρτίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει τη γνησιότητα του βίντεο αυτού και δεν κοινοποίησε το όνομα του ομήρου αναμένοντας την άδεια της οικογένειάς του.

⚠️Al-Qassam Brigades publish a message from the Israeli soldier prisoner "Matan Angrest", titled:



"The only way to bring us back is through an exchange deal and moving to the second phase." pic.twitter.com/s2aW1qX1zW