Νέο Μεξικό: Τρεις νεκροί από πλημμύρες σε θέρετρο - Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα (pics&vids)

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά, και εγκλώβισαν δεκάδες άλλους στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους στο θέρετρο Ρουιντόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πολιτείας και ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και επτά ετών, καθώς και ένας άνδρας παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές ορεινού θέρετρου αργά χθες στην ιστοσελίδα τους.

BREAKING - Homes are now completely flooded as water levels near the Rio Ruidoso River in New Mexico surged 20 feet in just 30 minutes.



Two 100 year floods in one week… pic.twitter.com/cCtBwRlATZ — Right Angle News Network (@Rightanglenews) July 8, 2025

Σε δραματικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδοθεί από διάφορα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένα ολόκληρο σπίτι να έχει ξεριζωθεί από τα θεμέλια και να παρασύρεται από τα καφετί, λασπωμένα νερά του ξεχειλισμένου Ρίο Ρουιντόσο, που καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

«Είδα το βίντεο. Δεν ξέρουμε εάν ήταν κάποιος στο σπίτι», δήλωσε η Ντανιέλ Σίλβα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο Νέο Μεξικό.

Ομάδες διάσωσης οργανώθηκαν από την τοπική υπηρεσία επιβολής του νόμου και η Εθνοφρουρά πραγματοποίησε τουλάχιστον 85 διασώσεις στο νερό στο Ρουιντόσο και γύρω από αυτό.

Visitors to a local brewery in Ruidoso, New Mexico, were stunned to see a house swept away by rushing floodwaters on Tuesday as they waited out the danger. https://t.co/cND6ggxuLA pic.twitter.com/oULOOCmzUh — ABC News (@ABC) July 9, 2025

Πολλές από αυτές αφορούσαν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους από την αύξηση της στάθμης των υδάτων, δήλωσε η Σίλβα.

Η Σίλβα δήλωσε ότι η στάθμη του ποταμού αυξήθηκε γρήγορα, έως κατά 6,2 μέτρα στην κορύφωση του φαινομένου, που αποτελεί ρεκόρ με βάση τα προσωρινά στοιχεία, και καθώς τα νερά άρχισαν να υποχωρούν το βράδυ, οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες για επιζώντες.

Οι τελευταίες αυτές πλημμύρες σημειώνονται μόλις τέσσερις ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις κατά μήκος του ποταμού Γκουανταλούπε, στο Τέξας, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 109 ανθρώπους ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται.

🚨 BREAKING: A MASSIVE flooding event is unfolding right now in Ruidoso, New Mexico



A large structure can be seen being swept down the river



The water level has risen 20 FEET in a matter of 30 minutes, shattering previous records, per @MaxVelocityWX



Pray for these folks 🙏🏻 pic.twitter.com/zusPXT2MCP — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2025

Το Ρουιντόσο, ένα δημοφιλές θερινό θέρετρο καθώς και θέρετρο σκι στην οροσειρά Σιέρα Μπλάνκα στο νοτιοκεντρικό Νέο Μεξικό, απέχει περίπου 185 χιλιόμετρα νοτίως του Αλμπουκέρκι, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας.