Επίθεση ακριβείας σε κτίριο που στέγαζε «ξένους μαχητές» χαρακτηρίζει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με σημερινή του ανακοίνωση τα πλήγματα που κατάφεραν οι ρωσικές δυνάμεις την Τρίτη (16/1) στο Χάρκοβο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι μαχητές ήταν κυρίως Γάλλοι μισθοφόροι και το κτίριο καταστράφηκε, ενώ περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το οποίο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς, καθώς το υπουργείο δεν παρείχε αποδείξεις.

Νωρίτερα την Τρίτη, τοπικοί αξιωματούχοι στο Χάρκοβο δήλωσαν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή στο κέντρο της πόλης την Τρίτη (16/1), τραυματίζοντας 17 ανθρώπους, δύο από αυτούς σοβαρά, και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια.

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Δυο γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης αυτής που ήταν προπολεμικά η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο Όλεχ Σινεχούμποφ. Δώδεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο Ουκρανό αξιωματικό, δυο πύραυλοι συστήματος (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) S-300 που είχαν μετατραπεί έπληξαν πολυκατοικία στο κέντρο της μητρόπολης.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ από την πλευρά του επέμεινε πως τα πλήγματα έγιναν σε περιοχή όπου δεν υπήρχε «καμιά» στρατιωτική υποδομή και δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Η πόλη γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε ξενοδοχείο της μητρόπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνει πάγια ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική επικράτεια γίνονται αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Νωρίτερα χθες Τρίτη, οι αρχές ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων 26 χωριών στην ομώνυμη περιφέρεια Χαρκίβ, εξαιτίας της απειλής ρωσικής χερσαίας επίθεσης.



Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ασκούν πίεση στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας, εξαπολύουν συνεχώς εφόδους στην κατεύθυνση της Κούπιανσκ, πάντως το Κίεβο διαβεβαιώνει πως τα εδαφικά κέρδη τους είναι ελάχιστα.

Τμήμα της περιφέρειας αυτής είχε πέσει στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων κατά την πρώτη φάση του πολέμου, όμως ουκρανική αντεπίθεση το 2022 οδήγησε στην απώθησή τους ανατολικότερα. Η ίδια η πόλη Χαρκίβ δεν έχει καταληφθεί.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συχνά την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, ειδικά την ομώνυμη πρωτεύουσά της και κοντινά χωριά, στην άλλη πλευρά των συνόρων. Τα πλήγματά τους πολλαπλασιάστηκαν και εντατικοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Every day, Russia is launching missiles at civilians, at apartment buildings, and at civilian infrastructure across Ukraine - last night in Odesa and Kharkiv. As @SecBlinken said, if we let Putin get away with this, he won’t stop with Ukraine. pic.twitter.com/fVsYY2uqLL