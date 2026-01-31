Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Διαδοχικά μηνύματα 112

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά - Θα «χτυπήσει» την Αττική σε δύο φάσεις

Ήδη επτά περιφέρειες να έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code ενώ το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα του 112 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική θα λάβει χώρα από τις 6:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες». Το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι έντονο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.

Η δεύτερη φάση θα είναι από το απόγευμα προς το βράδυ. Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.