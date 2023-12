Νέο βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο όπου έγινε το μακελειό στην Πράγα που οδήγησε στο θάνατο 13 άτομα και τραυματίστηκαν άλλοι 25 με τον δράστη 24χρονο φοιτητή Ντέιβιντ Κόζακ να αυτοκτονεί πριν πέσει στα χέρια τους, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Στο βίντεο φαίνονται τα όσα έχει καταγράψει κάμερα σώματος των αστυνομικών, της ομάδας που μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να ψάχνουν τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν, «ορμώντας» μέσα στο κτήριο. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια. Το βίντεο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να εισέρχονται σε ένα κτίριο και φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο τμήμα φιλοσοφίας.

#WATCH 🔴 The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University. #shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh

Σύμφωνα με την Daily Mail σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η αστυνομία δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα μετά την επίθεση από κάποιον που είπε ότι θα «προσπαθούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του δράστη και θα άρχιζε να πυροβολεί», αλλά κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο δράστης πιστεύεται ότι βρισκόταν στους επάνω ορόφους του κτιρίου όταν έφτασαν ένοπλοι αστυνομικοί την Πέμπτη. Αργότερα ανακατεύθυναν την έρευνά τους στην οροφή.

Κάποια στιγμή ο ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους έξω από το κτίριο με όπλο μεγάλου βεληνεκούς και η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά. Καθώς οι αστυνομικοί τον πλησίαζαν οπλίστηκε με κυνηγετικό όπλο και αυτοκτόνησε, δήλωσαν οι Aρχές.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα του ενώ έψαχναν το κτίριο. Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι «σωροί πυρομαχικών - απίστευτες ποσότητες» βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

🇨🇿A press conference is being held in Prague after 13 people were killed and 25 injured in a mass shooting.#Praha #Prague #ČeskáRepublika #Česko #CzechRepublic #Czech #SHOOTING #Europe #massshooting #DavidKozak pic.twitter.com/RkMFXJyAz1