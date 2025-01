Νέο βίντεο από το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη (vid)

Κάμερα αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που οι άνδρες της αστυνομίας περικυκλώνουν το όχημα του δράστη Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ που σκότωσε 14 ανθρώπους ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στη Νέα Ορλεάνη.

Στο βίντεο, που φέρνει στη δημοσιότητα το Sky News ακούγονται οι πυροβολισμοί και εμφανίζονται ορισμένοι αστυνομικοί να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς ο δράστης ανοίγει πυρ εναντίον τους, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών.

Ακολούθως οι αστυνομικοί απαντούν πυροβολώντας πολλές φορές, όπως ακούγονται στο βίντεο, εξουδετερώνοντάς τον μακελάρη, ενώ οι εικόνα αποτυπώνει και τον πανικό που επικρατεί στην περιοχή με τον κόσμο να τρέχει για να σωθεί.

New bodycam footage from New Orleans police reveals the moment Shamsud-Din Jabbar was shot dead after the attack.



WARNING: This video contains the sound of gunshots.



