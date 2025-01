Νέο βίντεο από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον - Τι εξετάζεται (vid)

Καινούργια ντοκουμέντα «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας από την πολύνεκρη αεροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτη (30/01) στην Ουάσινγκτον. Αυτή τη φορά, βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της σύγκρουσης του πολιτικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν».

Ειδικότερα, το βίντεο που έχει καταγράψει και την πτώση του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες στον ποταμό Ποτόμακ, κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ανέλαβε τη δουλειά δύο ατόμων στο Εθνικό Αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» στην Ουάσινγκτον, αφού ο ένας εργαζόμενος έφυγε νωρίς το βράδυ της σύγκρουσης του αεροσκάφους της American Airlines και του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η κυκλοφορία των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων κανονικά ελέγχεται από δύο διαφορετικούς ελεγκτές μέχρι τις 9:30 μ.μ., όμως ένας προϊστάμενος φέρεται να συγχώνευσε τις δύο θέσεις εργασίας πριν από τον καθορισμένο χρόνο αλλαγής, δήλωσε πηγή στους New York Times.

Ο ελεγκτής που χειριζόταν ελικόπτερα στην περιοχή του αεροδρομίου την ώρα εκείνη έδινε επίσης οδηγίες σε αεροπλάνα που προσγειώνονταν και αναχωρούσαν από τους διαδρόμους του, αναφέρει το Independent.

Μια προκαταρκτική έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα προσωπικού δεν ήταν «φυσιολογικά» εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση της FAA για το μοιραίο βράδυ, τα καθήκοντα της διαχείρισης της κυκλοφορίας ελικοπτέρων και της διαχείρισης των αεροσκαφών κατανέμονται σε δύο άτομα από τις 10 π.μ. έως τις 9:30 μ.μ. στο αεροδρόμιο. Μετά τις 9:30, τα καθήκοντα αυτά συνήθως συγχωνεύονται, με την προϋπόθεση πως η κίνηση μειώνεται.

