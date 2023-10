Πόλεμος στο Ισραήλ

Νεκρός από πυρά ισραηλινών στην Τζενίν, ο ιδρυτής του παρακλαδιού της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία της Τζενίν, Wiam Hanoun, αναφέρουν οι Times of Israel επικαλούμενοι τον παλαιστινιακό ειδησεογραφικό ιστότοπο WAF.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν στρατεύματα να συνεχίζουν να επιχειρούν στην πόλη μετά το φως της ημέρας.

Αναφορές αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων των μαχών είναι και μια εμβληματική τοξωτή πύλη στο κέντρο της πόλης.

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Πολλούς τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε πολιτικά κτίρια και τρομοκρατικές σήραγγες εξουδετέρωσαν κατά τις χερσαίες τους επιχειρήσεις οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την οποία συνεχίστηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα:

- Ένα αεροσκάφος IAF-καθοδηγούμενο από χερσαίες δυνάμεις-χτύπησε ένα φυλάκιο της Χαμάς και τους 20+ τρομοκράτες που βρίσκονταν σε αυτό.

- Οι στρατιώτες εντόπισαν ένοπλους τρομοκράτες και μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων κοντά στο Πανεπιστήμιο Al-Azhar και καθοδήγησαν ένα μαχητικό αεροσκάφος της IAF για να τους πλήξει.

- Οι δυνάμεις της IDF εξουδετέρωσαν πολλούς τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε πολιτικά κτίρια και τρομοκρατικές σήραγγες και επιχείρησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις.

