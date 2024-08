Νεκροί και καταστροφές από τον τυφώνα Σανσάν στην Ιαπωνία

Τρεις νεκροί και καταστροφές, διακοπή ηλεκτροδότησης και ακυρώσεις πτήσεων είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός του τυφώνα Σανσάν που πλήττει την Ιαπωνία, Ο τυφώνας, ο ο οποίος φέρνει ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα, έφθασε πάνω από τη γη την Πέμπτη (29/8) το πρωί στη μεγαλύτερη νήσο του νότιου τμήματος της χώρας, την Κιούσου, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτες ζημιές. Για τον τυφώνα, που χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος της χρονιάς στην Ιαπωνία, η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε: «το κέντρο του τυφώνα υπ’ αρ. 10 έφθασε πάνω από τη γη κοντά στην πόλη Σατσουμανσεντάι, στον νομό Καγκοσίμα, περί τις 08:00 (τοπική ώρα·02:00 ώρα Ελλάδας)». Ο τυφώνας αναμένεται να συνεχίσει να κινείται κατά μήκος της δυτικής Ιαπωνίας την υπόλοιπη εβδομάδα.

Σύμφωνα με εταιρείες ηλεκτρισμού, 254.610 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα το πρωί εξαιτίας του περάσματος του Σανσάν, ο οποίος φέρνει ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα

🌈🌎👉🌪 Typhoon Shanshan Heads Towards Japan- Strength Reaches Category 4 Typhoon Shanshan is Moving Towards Japan, & its intensity Continues to Increase. It Has Now Reached Category 4, With hurricane-force Winds of up to 215 km-h (130 mph) in an atmosphere.

🇯🇵🌪🇯🇵🌪🇯🇵🌪🇯🇵🌪 pic.twitter.com/oGOlH8AQRc — 🦅Global Climate Crises🦅 (@champion777_) August 28, 2024

Εξαιτίας του φαινομένου, οι αρχές κήρυξαν την Τετάρτη (28/8) τον μέγιστο συναγερμό, επικαλούμενες τους ανέμους, τις βροχοπτώσεις και τα κύματα. Κάλεσαν τους πολίτες να δείχνουν τη «μέγιστη επαγρύπνηση» στον Καγκοσίμα, όπου προειδοποίησαν εναντίον «κατολισθήσεων», «πλημμυρών σε ζώνες με χαμηλό υψόμετρο» και «υπερχείλισης ποταμών στη νότια Κιούσου», βασιζόμενες σε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Προειδοποίησαν επίσης ότι «ο κίνδυνος καταστροφών εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα στη δυτική Ιαπωνία» μέχρι την Παρασκευή (30/8), βασιζόμενες πάντα στις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Σε δυο νομούς στο νότιο τμήμα της νήσου Κιούσου αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε 48 ώρες η μισή βροχόπτωση από αυτήν που υπό κανονικές συνθήκες σημειώνεται σ’ έναν χρόνο, κατά μέσο όρο. Στην Καγκοσίμα και στο Μιγιαζάκι, αναμενόταν βροχόπτωση 500 χιλιοστών μέσα σε 24 ώρες, από την Τετάρτη (28/8) ως την Πέμπτη (29/8), κατόπιν άλλων 600 χιλιοστών, ως αύριο το πρωί.

Typhoon #Shanshan is now equivalent to a category 3 major hurricane 🌀



On Thursday the typhoon will strike Kyushu, Japan, bringing severe winds, torrential rain, and dangerous storm surge.



Shikoku and Honshu are also at risk of flooding as the system moves inland. #台風10号 pic.twitter.com/mRy4psRMhr — Zoom Earth (@zoom_earth) August 27, 2024

Ο κολοσσός της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ανακοίνωσε την Τετάρτη (28/8) πως ανεστάλη η παραγωγή και στα 14 εργοστάσια που διαθέτει στην Ιαπωνία από χθες ως απόψε.

Εξάλλου, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης που έθαψε σπίτι στην Γκαμαγκόρι, στον κεντρικό νομό Αϊτσί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν ζευγάρι περίπου εβδομήντα ετών και γιος τους, περίπου τριάντα ετών, ενώ δυο γυναίκες περίπου σαράντα ετών τραυματίστηκαν, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Η Japan Airlines ακύρωσε 172 πτήσεις εσωτερικού και 6 διεθνείς πτήσεις που προγραμματιζόταν να γίνουν την Τετάρτη (28/8) και την Πέμπτη (29/8), ενώ η ANA, άλλος ιαπωνικός αερομεταφορέας, ακύρωσε 219 πτήσεις εσωτερικού και 4 διεθνείς, που επρόκειτο να γίνουν από χθες ως αύριο Παρασκευή.

Δρομολόγια των Σινκάνσεν, των υπερταχειών των ιαπωνικών σιδηροδρόμων, ενδέχεται να ανασταλούν αυτή την εβδομάδα σ’ όλη τη χώρα, ανάλογα με την τροχιά του τυφώνα, προειδοποίησαν εξάλλου οι διαχειρίστριες εταιρείες.

Οι τυφώνες στην περιοχή σχηματίζονται πλέον πιο κοντά στις ακτές απ’ ό,τι πριν, ισχυροποιούνται πολύ ταχύτερα και παραμένουν περισσότερο πάνω από τη γη, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπέδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Από τη 15η ως τη 17η Αυγούστου, άλλος τυφώνας, ο Αμπίλ, είχε συνέπεια την ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων, καθώς και 650 και πλέον πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς πάντως να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς πέρασε ανοικτά της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο, στον Ειρηνικό.