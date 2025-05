Νέες πολεμικές εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν - Στους 52 οι νεκροί άμαχοι (vid)

Τουλάχιστον 50 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες, τόσο στο ινδικό όσο και στο πακιστανικό Κασμίρ, καθώς το πολεμικό κλίμα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κλιμακώνεται συνεχώς, παρά τις επανειλημμένες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Μετά την επίθεση εναντίον τουριστών στις 22 Απριλίου στο ινδικό Κασμίρ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε, την Τετάρτη, πλήγματα κατά πακιστανικών στόχων, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει την τζιχαντιστική οργάνωση που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση.

Το Πακιστάν απάντησε στα πυρά, προκαλώντας τη φονικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Σήμερα, το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για νέο κύμα νυχτερινών πληγμάτων σε ινδικό έδαφος.

Ο πακιστανικός στρατός διαβεβαίωσε χθες ότι κατέρριψε 29 drones που έστειλε η Ινδία εναντίον τουλάχιστον εννέα πόλεων, σε κάποιες από τις οποίες υπάρχουν έδρες του στρατού ή των υπηρεσιών Πληροφοριών.

Το βράδυ της Πέμπτης, το ινδικό Κασμίρ συγκλονίστηκε από πολλαπλές εκρήξεις, ενώ ανάλογοι ήχοι καταγράφηκαν και στη Λαχώρη, μεγάλη πακιστανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ινδία.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου, στο ινδικό Κασμίρ, εν μέσω της σύγκρουσης της Ινδίας με το Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη, ενώ σημειώθηκε και μπλακάουτ. Οι εκρήξεις συνεχίζονταν για αρκετή ώρα.

Η Ινδία έκανε λόγο για «πολλαπλές επιθέσεις» με drones και πυρά από το Πακιστάν κατά μήκος όλης της συνοριακής γραμμής. «Οι επιθέσεις με drones απωθήθηκαν και έτυχαν της κατάλληλης απάντησης», ανέφερε ο ινδικός στρατός.

Αντίστοιχα, τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν στο Πακιστάν από ινδικά πυρά. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ινδικές δυνάμεις στοχοθέτησαν κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις πολίτες, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι δύο ετών», δήλωσε ο Αντίλ Χαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Κότλι.

Συνολικά, από την Τετάρτη, ο απολογισμός των νεκρών αμάχων στο Πακιστάν και το πακιστανικό Κασμίρ ανέρχεται σε 36, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές.

BREAKING: Pakistani forces have targeted and destroyed the Indian "Fokran" post in Baghsar. pic.twitter.com/9rI3MfTDID

Στην ινδική πλευρά, σύμφωνα με τον χθεσινό απολογισμό των αρχών, έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 16 άμαχοι. Παράλληλα, ο Ινδός υπουργός Άμυνας, Ράτζναθ Σινγκ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα χτυπήματα της Τετάρτης στο πακιστανικό έδαφος, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ που επικαλείται κυβερνητικές πηγές της Ινδίας.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο ινδικό Κασμίρ, όπως και σε ορισμένες περιοχές των κρατιδίων Παντζάμπ και Ρατζαστάν, που συνορεύουν με το Πακιστάν. Συνολικά, 24 αεροδρόμια στη βορειοδυτική Ινδία έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.

Παρά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και οι δύο χώρες εξακολουθούν να δηλώνουν δημοσίως ότι δεν έχουν επιθετικές προθέσεις.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης, Αταουλάχ Τάραρ, κατηγόρησε τα ινδικά μέσα ενημέρωσης για «παραπληροφόρηση». «Μέχρι στιγμής, το μόνο που κάναμε ήταν να αμυνθούμε!», υπογράμμισε.

#BREAKING: Using both soft kill (technical) and hard kill (weapons) methods, Pakistan Armed Forces have successfully shot down 25 #Israeli-made Harop drones — ISPR. pic.twitter.com/2aN9nD88FL