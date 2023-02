Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τη Νέα Ζηλανδία με επίκεντρο κοντά στο Ουέλινγκτον και εστιακό βάθος 48 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας Geonet.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 50 χιλιόμετρα από την πόλη Παραπαραούμου, σύμφωνα με την Geonet.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.1 || 78 km NW of Lower Hutt (New Zealand) || 5 min ago (local time 19:38:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/QLRK4EGfmz