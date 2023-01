Με ένα θεματικό σόου πυροτεχνημάτων, η Νέα Ζηλανδία άφησε πίσω της το 2022 και υποδέχθηκε το 2023.

Νωρίτερα σήμερα, το νέο έτος είχε ήδη μπει στα νησιά των Χριστουγέννων, στην Τόνγκα και σε άλλες απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

