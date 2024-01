Νέα Υόρκη: Φλεγόμενα οχήματα έπεσαν πάνω σε πεζούς - Βρέθηκε σημείωμα αυτοκτονίας

Το FBI και η τοπική αστυνομία διερευνούν τα αίτια ενός «εκρηκτικού τροχαίου δυστυχήματος» που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε έξω από συναυλιακό χώρο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μόλις μια ώρα μετά την υποδοχή του νέου έτους.

Συγκεκριμένα, ένα όχημα γεμάτο με δοχεία βενζίνης έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που αποχωρούσαν από συναυλία στο Ρότσεστερ. Ως ύποπτος για το δυστύχημα ταυτοποιήθηκε ο 35χρονος Μάικλ Έιβερι από τη Νέα Υόρκη, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ενώ ανακαλύφθηκαν ένα σημείωμα αυτοκτονίας και ένα ημερολόγιο που φέρεται να ανήκουν στον Έιβερι.

Μάικλ Έιβερι (Rochester NY Police Department via AP)

Το αμερικανικό δίκτυο ABC News έκανε λόγο για υπόθεση εγχώριας τρομοκρατίας, ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το δυστύχημα σχετίζεται με την τρομοκρατία, μετέδωσε το Associated Press.

Το δυστύχημα συνέβη έξω από το Kodak Center στο Ρότσεστερ τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περίπου 1.000 άνθρωποι αποχωρούσαν από τον συναυλιακό χώρο, όταν ένα Ford Expedition συγκρούστηκε με ένα Mitsubishi Outlander που έβγαινε από ένα κοντινό πάρκινγκ και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε ομάδα πεζών.

Τα δύο αυτοκίνητα εξερράγησαν και πήραν φωτιά αφού συγκρούστηκαν, ενώ η αστυνομία βρήκε τουλάχιστον δώδεκα δοχεία βενζίνης μέσα και γύρω από το Kodak Center.

Οι δύο επιβάτες του Mitsubishi Outlander σκοτώθηκαν. Ο οδηγός του Ford Expedition μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Crash in Rochester, New York being investigated as possible terrorism after gasoline canisters were found in the SUV. 2 dead, 5 injured. Suspect in critical condition. pic.twitter.com/jmGtVizMmP