Νέα Υόρκη: Εβραίοι φοιτητές κλειδώθηκαν σε βιβλιοθήκη κολεγίου, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι χτυπούσαν την πόρτα (vid)

Ομάδα Εβραίων φοιτητών του κολεγίου Cooper Union κοντά στο Astor Place της Νέας Υόρκης, έζησε στιγμές πανικού αφού αναγκάστηκαν να κλειδωθούν στη βιβλιοθήκη του κτιρίου ώστε να γλιτώσουν από όχλο φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών, που χτυπούσαν δυνατά την πόρτα.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης πλήθος διαδηλωτών που φώναζαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη», εισέβαλε στο λόμπι του κολεγίου. Ο φύλακας ασφαλείας, αβοήθητος φώναζε «όχι» την ώρα που οι φιλοπαλαιστίνιοι ανέβαιναν τις σκάλες και άρχισαν να χτυπούν δυνατά την πόρτα της βιβλιοθήκης, μέσα στην οποία βρίσκονταν οι Εβραίοι φοιτητές οι οποίοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο.

