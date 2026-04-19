Νέα επίθεση Φιντάν: «Συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ κατά μουσουλμανικών χωρών»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά Ελλάδας και Κύπρου, αυτή τη φορά με έμμεση αναφορά στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο διπλωματικού φόρουμ που πραγματοποιείται στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να διευκρινίσει τον χαρακτήρα των επαφών της Άγκυρας με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δεν συνιστούν στρατιωτική συμμαχία με στόχο το Ισραήλ, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων και ενίσχυσης της περιφερειακής σταθερότητας.

Ο ίδιος απέρριψε τις ερμηνείες περί συγκρότησης στρατιωτικού μπλοκ, επιμένοντας ότι η τουρκική πλευρά δεν επιδιώκει τη δημιουργία συμμαχιών αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός προχώρησε σε αιχμηρή τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει στρατιωτική συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο εις βάρος μουσουλμανικών χωρών.

Αντιδιαστέλλοντας τη στάση της Άγκυρας, τόνισε ότι η Τουρκία δίνει προτεραιότητα στη λήξη των συγκρούσεων και στην προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Turkey’s Fidan says the dialogue with Saudi-Pakistan-Egypt isn’t a military alliance against Israel



“We aren’t like Israel. They established a military alliance with Greece and Cyprus against the Muslim countries.



We, unlike Israel, try to end the conflicts in the region,… pic.twitter.com/1PD0gD8NEV — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 19, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή της «Καθημερινής», Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου συνιστά σαφή πηγή ανησυχίας για την Τουρκία αλλά και για άλλες χώρες της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα δεν έχει λάβει καμία διαβεβαίωση ότι η εν λόγω συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ουδείς μας διαβεβαίωσε για το αντίθετο, ούτε μας ειπώθηκε πως δεν αφορά την Τουρκία».

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια κοινών εμφανίσεων των ηγετών των τριών χωρών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να παρουσίασε το πλαίσιο και τη φιλοσοφία της συνεργασίας, έχοντας στο πλευρό του τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι η αντίδραση της Άγκυρας παραμένει συγκρατημένη, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων επαφών με την Ελλάδα. Ωστόσο, τόνισε πως οι δημόσιες δηλώσεις της ισραηλινής πλευράς, καθώς και οι εξελισσόμενες στρατιωτικές συνεργασίες και σχηματισμοί, δεν επιτρέπουν –όπως είπε– στην Τουρκία να αγνοήσει την κατάσταση.