Ναυάγιο στο Bayesian: Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας - «Φόβοι ότι το υλικό είναι στόχος ξένων κυβερνήσεων»

Δεκτό έγινε από τις ιταλικές αρχές το αίτημα για πρόσθετη ασφάλεια γύρω από το ναυάγιο του πολυτελούς γιοτ Bayesian, στη Σικελία, μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν ότι υλικό που υπήρχε σε στεγανά χρηματοκιβώτια του σκάφους θα μπορούσε να ενδιαφέρει ξένες κυβερνήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το γιοτ βυθίστηκε τον Αύγουστο, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει τους 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς φοβούνται ότι επίδοξοι κλέφτες μπορεί να προσπαθήσουν να φτάσουν στο ναυάγιο προκειμένου να λεηλατήσουν ακριβά κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πληροφοριών. Οι Αρχές φέρονται να ανησυχούν ότι δύο υπερκρυπτογραφημένοι σκληροί δίσκοι στα στεγανά χρηματοκιβώτια του βυθισμένου γιοτ «θα μπορούσαν να πέσουν σε λάθος χέρια».

«Οι σκληροί δίσκοι του Λιντς θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, και ζήτησαν να φυλάσσεται στενά το σκάφος με επιφανειακή και υποβρύχια επιτήρηση», επιβεβαίωσαν οι ιταλικές αρχές.

Ο Λιντς πιστεύεται ότι είχε διασυνδέσεις με βρετανικές, αμερικανικές και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών και είχε πουλήσει την Darktrace, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κυβερνοχώρο που ίδρυσε, στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Orlando Bravo, συνιδρυτή και διευθύνοντα συνεργάτη της Thoma Bravo με έδρα το Σικάγο, έναντι 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η προηγούμενη εταιρεία του Λιντς, Autonomy, την οποία πούλησε στη Hewlett-Packard το 2011, ήταν επίσης συνδεδεμένη με κυβερνητικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ και φέρεται να ειδικευόταν σε «προηγμένα συστήματα υποκλοπής υπολογιστών».

