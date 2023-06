Ναυάγιο στην Πύλο: Συλλυπητήρια Ερντογάν στον Πακιστανό πρωθυπουργό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τους Πακιστανούς που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό ναυάγιο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το θλιβερό περιστατικό, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι συμμερίζεται τη θλίψη του πακιστανικού λαού.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν προς τον Πακιστανό πρωθυπουργό, αναφέρονται σε tweet της τουρκικής προεδρίας.

President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan.



President Erdoğan conveyed his condolences for the Pakistani people who lost their lives in the migrant boat disaster off the coast of Greece.



Expressing his deep sadness over the grievous…