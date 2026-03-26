NATO: Τα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία έχουν ήδη παραδοθεί ή συνεχίζουν να καταφθάνουν στο Κίεβο

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι όλα τα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους του Κιέβου μέσω του ειδικού προγράμματος του ΝΑΤΟ με την ονομασία Prioritized Ukraine Requirements List, έχουν παραδοθεί ή συνεχίζουν να καταφθάνουν στη χώρα.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακατευθύνει όπλα που αρχικά προορίζονταν για την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει τις προμήθειες ορισμένων από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού.

«Όλα όσα έχουν πληρώσει οι σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ μέσω του PURL έχουν παραδοθεί ή συνεχίζουν να διατίθενται στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, αναφερόμενη στο πρόγραμμα PURL.