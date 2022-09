ΝΑΤΟ: Στηρίζουμε το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα

Ως ψευδοδημοψηφίσματα που στερούνται κάθε νομιμότητας, συνιστώντας κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, χαρακτήρισε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα «δημοψηφίσματα» που οργάνωσε η Μόσχα στις κατεχόμενους από τους Ρώσους περιοχές της Ουκρανίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Παράλληλα διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι στηρίζουν το δικαίωμα της χώρας του στην αυτοάμυνα, τονίζοντας πως τα εδάφη αυτά είναι Ουκρανία.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.