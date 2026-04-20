ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία 21 και 22 Απριλίου ο Ρούτε - Θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία, με συναντήσεις προγραμματισμένες στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Απριλίου.

Όπως αναφέρει η Daily Sabah, στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή περίπου 6.000 εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων αρχηγοί κρατών και ανώτατοι αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

Η Τουρκία, βασικός εταίρος του ΝΑΤΟ, θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά μέσα σε δύο δεκαετίες τη σύνοδο των ηγετών, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς συγκρούσεις εντείνονται, οδηγώντας τα κράτη-μέλη σε αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Στην Άγκυρα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες προετοιμασίες για τη διοργάνωση, με αναβάθμιση του στρατιωτικού αεροδρομίου Ετιμεσγκούτ, που θα αποτελέσει βασικό κόμβο μεταφοράς των αποστολών. Οι διάδρομοι προσγείωσης επεκτείνονται, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή ξενώνα για τη φιλοξενία των αντιπροσωπειών.

Οι κύριοι χώροι διεξαγωγής θα είναι το προεδρικό μέγαρο και συνεδριακό κέντρο της πρωτεύουσας, όπου θα δημιουργηθεί και διεθνές κέντρο Τύπου. Παράλληλα, η Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας θα διοργανώσει φόρουμ για την άμυνα στο περιθώριο της συνόδου.

Η Τουρκία, που φέτος συμπληρώνει 74 χρόνια από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας και αποτελεί κομβικό παράγοντα στη νότια πτέρυγά της, καθώς και πύλη προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Ο ρόλος της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος και για την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία.

Στην προηγούμενη σύνοδο στη Χάγη, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ενώ στην Άγκυρα αναμένεται να παρουσιαστούν οι πρώτες εκθέσεις προόδου. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 20% το 2025, φτάνοντας τα 574 δισ. δολάρια