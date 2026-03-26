ΝΑΤΟ: Δεν επηρεάζονται οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Το ΝΑΤΟ ανέφερε την Πέμπτη πως τα αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους του Κιέβου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) έχουν παραδοθεί ή κατευθύνονται στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος Τύπου της Συμμαχίας προέβη σε αυτήν τη δήλωση ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post που ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να κατευθύνει στη Μέση Ανατολή όπλα που προορίζονταν για την Ουκρανία, λόγω των αυξημένων αναγκών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

«Όλα όσα έχουν χρηματοδοτήσει σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ μέσω του PURL έχουν παραδοθεί ή κατευθύνονται στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Άλισον Χαρτ.