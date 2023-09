Ναγκόρνο Καραμπάχ: H Αρμενία καταγγέλλει επίθεση αζερικών δυνάμεων για κατάληψη θύλακα (vid)

Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν προσπαθούν να καταλάβουν τα πληθυσμιακά κέντρα του Καραμπάχ, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πασινιάν τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ηγέτες των αυτονομιστών του Καραμπάχ και αναμένει από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις να δράσουν προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Από την πλευρά τους οι αυτονομιστικές δυνάμεις του θύλακα δήλωσαν ότι προσπαθούν να «αντισταθούν» στον αζέρικο στρατό που προσπαθεί να προχωρήσει «βαθιά» στον θύλακα, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης του Μπακού στην περιοχή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν προσπαθούν να προχωρήσουν σε βάθος (...) Οι δυνάμεις άμυνας συνεχίζουν να αντιστέκονται στην επίθεση του Αζερμπαϊτζάν σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής», ανέφεραν στο X.

Ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη Δημοκρατία του Αρτσάχ (σ.σ.: η ονομασία που δίνουν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ)» έκανε λόγο για «πολυάριθμα θύματα» μεταξύ αμάχων από τους βομβαρδισμούς του αζέρικου στρατού.

Νωρίτερα, η Αρμενία κατήγγειλε μια «ευρείας κλίμακας επίθεση» που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με το Γερεβάν να εκτιμά ότι στόχος του Μπακού είναι να πραγματοποιήσει την «εθνοκάθαρση» σε αυτόν τον διαφιλονικούμενο θύλακα στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

«Το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε μια νέα ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του λαού του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει την πολιτική της εθνοκάθαρσης που ακολουθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα η αρμενική διπλωματία τόνισε πως ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή οφείλουν να «σταματήσουν την επιθετικότητα» του Αζερμπαϊτζάν.

Το Μπακού εξαπέλυσε σήμερα στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

BREAKING:



Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.



Artillery and suicide drones are in action by both sides.



It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj