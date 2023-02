Ν. Ζηλανδία: Πλημμύρες και διακοπές ρεύματος από τον κυκλώνα Γκάμπριελ (vids)

Αντιμέτωποι με τον κυκλώνα Γκάμπριελ, που προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, βρίσκεται το βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας. Σύμφωνα με το BBC, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια δύσκολη νύχτα, ενώ τουλάχιστον 46.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Παράλληλα εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Εννέα περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επηρεάζοντας σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των 5,1 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, το Όκλαντ, οι αρχές απομάκρυναν νωρίτερα ανθρώπους από 50 σπίτια γύρω από έναν πύργο ύψους 30 μέτρων που κινδύνευε να καταρρεύσει, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν επίσης ότι άνθρωποι παγιδεύτηκαν από την άνοδο των υδάτων - συμπεριλαμβανομένης μιας οικογένειας που εγκλωβίστηκε σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς ήταν μεταξύ όσων εγκλωβίστηκαν λόγω των ακυρώσεων εκατοντάδων πτήσεων. Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει ότι η πτήση του για το Όκλαν καθυστέρησε λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών και πως συνεχίζει να συντονίζει από το Ουέλιγκτον, ενώ την κυβέρνηση να παρέχει όση περισσότερη βοήθεια μπορεί.

Επιπλέον συστήνει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.

My travel to Auckland this morning has been delayed due to weather conditions. I’m continuing to monitor the situation from Wellington. Govt will provide as much help and support as we can. I’m advised movement around Auckland remains difficult. Stay put if you safely.