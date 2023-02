Ν. Ζηλανδία: Πέντε νεκροί από τον κυκλώνα Γκαμπριέλ (pics&vids)

Τους πέντε έφθασε ο αριθμός των νεκρών στη Νέα Ζηλανδία εξαιτίας του κυκλώνα Γκαμπριέλ, ενώ 10.500 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε σήμερα η νεοζηλανδική αστυνομία.

Η σορός του τέταρτου θύματος, ενός παιδιού που φέρεται να πνίγηκε εξαιτίας «της ανόδου των υδάτων», βρέθηκε την προηγουμένη στο χωριό Έξντεϊλ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα άλλα τρία θύματα βρέθηκαν νωρίτερα σε περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα: το ένα σε τοποθεσία όπου αγνοείτο πυροσβέστης μετά την κατάρρευση σπιτιού εν μέσω των καιρικών φαινομένων στο Δυτικό Όκλαντ, τα άλλα δύο στην περιοχή Χοξ Μπέι, στο Βόρειο Νησί, σύμφωνα με τις αρχές.

New Zealand Defense Force via AP

Ο νεοζηλανδικός στρατός ανέπτυξε τρία ελικόπτερα NH90 στην περιοχή Χοξ Μπέι, που έχει υποστεί σκληρό χτύπημα από τον κυκλώνα. Διέσωσαν εργάτες, οικογένειες και κατοικίδια που ανέβηκαν σε στέγες σπιτιών για να γλιτώσουν από την άνοδο του επίπεδου των υδάτων.

New Zealand Defense Force via AP

Σφοδροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το Βόρειο Νησί, όπου ζουν πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της χώρας (περίπου 5 εκατ.), προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

New Zealand Defense Force via AP

Οι αρχές κάνουν πλέον αποτίμηση των ζημιών σε απομονωμένες πόλεις όπου πλημμύρες πλημμύρισαν δρόμους και προκάλεσαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών.

Περίπου 10.500 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τον υπουργό αρμόδιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Άλλοι 160.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτροδότηση, αν και η λειτουργία του δικτύου προοδευτικά αποκαθίσταται.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρις Χίπκινς, ο οποίος χαρακτήρισε τον κυκλώνα Γκαμπριέλ το σοβαρότερο μετεωρολογικό φαινόμενο «του αιώνα», κήρυξε εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για μια εβδομάδα.

#BREAKING #NEWZEALAND 🔴 NEW ZEALAND : #VIDEO CYCLONE GABRIELLE WREAKS HAVOC ACROSS AUCKLAND & NORTHLAND AS EVACUATIONS CONTINUE! 9 regions affected, flights cancelled, homes without electricity #BreakingNews #UltimaHora #Auckland #Cyclone #Ciclon #Ciclon #Gabrielle 📹NZWEB3 pic.twitter.com/vpIDpeUuej

Ο κυκλώνας Γκαμπριέλ σχηματίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Αυστραλίας, στη Θάλασσα των Κοραλλιών, προτού διασχίσει τον νότιο Ειρηνικό και πλήξει τη Νέα Ζηλανδία.

The full journey of #CycloneGabrielle from formation near Queensland, Australia to extratropical cyclone near New Zealand. pic.twitter.com/DPnpz1ZG6i