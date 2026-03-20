Ν. Κορέα: Πάνω από 50 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Νταετζόν της Νότιας Κορέας προκάλεσε τον τραυματισμό 55 ατόμων, εκ των οποίων τα 24 σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος Λι Τζέ Μιουνγκ διέταξε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διάσωση ζωών, σύμφωνα με δήλωση του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε ότι ανησυχεί ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί λόγω της πυρκαγιάς στο Νταετζόν, περίπου 160 χλμ. (99,42 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν τη φωτιά, καθώς ένα από τα δύο κτίρια που επλήγησαν είχε καταρρεύσει, δήλωσε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Reuters.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφεραν ότι ο προμηθευτής είναι η Anjun Industrial, η οποία δήλωσε στον ιστότοπό της ότι κατασκευάζει εξαρτήματα κινητήρων και ότι είναι προμηθευτής, μεταξύ άλλων, της Hyundai Motor και της Kia Corp.

Οι αξιωματούχοι της Anjun δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το θέμα.