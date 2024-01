Ν. Κορέα: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης - Ο δράστης τον πλησίασε για αυτόγραφο

Τη μέθοδο του αυτόγραφου χρησιμοποίησε για να πλησιάσει το θύμα του ο επίδοξος δολοφόνος του ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ, ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους στην πόλη Μπουσάν.

Ο δράστης που συνελήφθη αμέσως, πλησίασε τον Λι ζητώντας του ένα αυτόγραφο, προτού ξαφνικά ορμήσει για να τον μαχαιρώσει.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση δεν απειλείται η ζωή του από τον τραυματισμό του.

Ο 59χρονος πολιτικός δεν είναι επί του παρόντος μέλος του νομοθετικού σώματος της Νότιας Κορέας, αλλά αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση στις επόμενες γενικές εκλογές, τον Απρίλιο.

Η υποψηφιότητα του Λι Τζε-μιουνγκ, πρώην κυβερνήτης της επαρχίας Κιόνγκι, επλήγη από διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Έχει κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για αγοραπωλησία ακινήτου που χαρακτηρίστηκε αμφίβολης νομιμότητας. Φήμες τον έφεραν να έχει σχέσεις με ανθρώπους του υποκόσμου, ενώ η σύζυγός του κατηγορήθηκε πως σπαταλούσε παράνομα δημόσιο χρήμα.

Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης μαχαιρώθηκε στο λαιμό την Πρωτοχρονιά, ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφος στην πόλη Μπουσάν, λιμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Φωτογραφία του πρακτορείου εικονίζει τον 58χρονο πολιτικό πεσμένο στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

South Korean opposition leader is attacked and injured by an unidentified man, officials say https://t.co/eu7nKsB86V