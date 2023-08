Ν. Κορέα: Εννέα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν - 4 τραυματίστηκαν από αυτοκίνητο

Εννέα άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης σήμερα στην πόλη Σεονγκνάμ, κοντά στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος συνελήφθη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στον σταθμό Σεοχιούν, μια περιοχή που απέχει περίπου 20 χλμ από τη Σεούλ, όπου βρίσκεται μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα καταστήματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 12 από τα θύματα νοσηλεύονται. Το κίνητρο της επίθεσης δεν ήταν άμεσα σαφές.

Το περιστατικό συνέβη μερικές ημέρες μετά από άλλη επίθεση με μαχαίρι στη Σεούλ, στην οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν.

#SouthKorean media reported that a man went on a stabbing rampage near a subway station in #Seongnam, South of #Seoul, injuring 13 people. The exact condition of the injured has not yet been determined.#SouthKorea pic.twitter.com/td0aMbBDi8