Ν. Χριστοδουλίδης: Ασφαλής προορισμός η Κύπρος

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σταθερότητας και προοπτικής μέσα από αποκλειστική του συνέντευξη στο Money-tourism.gr.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε με έμφαση ότι η Κύπρος παραμένει ένας θωρακισμένος και ασφαλής προορισμός για τουρισμό, επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας ως ευρωπαϊκός πυλώνας σε μια ευαίσθητη περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος των προβλημάτων της περιοχής, αλλά λειτουργεί ως γέφυρα διαλόγου και ανθρωπιστικός διάδρομος, υπογραμμίζοντας πως παρά την εγγύτητα σε εστίες έντασης, το νησί προσφέρει πλήρη θεσμική και οικονομική σταθερότητα, όντας αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Παράλληλα, τόνισε πως η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει εντυπωσιακά αντανακλαστικά, καθώς με την ανάπτυξη να αγγίζει το 3,8% για το 2025 και τον τουρισμό να συνεισφέρει το 14% του ΑΕΠ, η χώρα κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς από την απώλεια της ρωσικής αγοράς, στρεφόμενη με επιτυχία σε νέες πηγές επισκεπτών από την Ευρώπη και τον Κόλπο.

«Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η μετεξέλιξη της χώρας σε έναν τουριστικό προορισμό 12 μηνών, καθώς μέσα από το νέο στρατηγικό σχέδιο, προωθείται ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αξιοποιεί τις υποδομές σε Λεμεσό και Πάφο, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο σε ολόκληρο το έτος», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Επίσης, ο Κύπριος Πρόεδρος αναγνώρισε ότι το στοίχημα σήμερα δεν αφορά την πραγματική ασφάλεια —η οποία είναι δεδομένη— αλλά τη διεθνή εικόνα (perception) του νησιού και στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε σειρά επαφών στις Βρυξέλλες, περιλαμβανομένης συνάντησης με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την προάσπιση της αξιοπιστίας του προορισμού.

«Τα αποτελέσματα στον τουρισμό είναι απότοκος της στενής συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος-σταθμό για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της χώρας.