Η ΕΕ συμφώνησε για στρατιωτική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα

Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία «επί της αρχής» για την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

«Συμφωνήσαμε επί της αρχής να δημιουργήσουμε μια επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ και συζητήσαμε τις διάφορες επιλογές σχετικά με τις συγκεκριμένες αποστολές», δήλωσε ο Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Τώρα, πρέπει να εργαστούμε για την επίτευξη ομοφωνίας σχετικά με το πότε».

«Οι εναλλακτικές υπάρχουν στο τραπέζι. Κανένα κράτος μέλος δεν έφερε αντίρρηση. Μπορεί κάποιες χώρες να μη συμμετάσχουν, αλλά δεν θα σταθούν εμπόδιο», πρόσθεσε και σημείωσε ότι πρέπει να ρυθμιστούν αρκετά ζητήματα όπως για παράδειγμα, πώς θα λειτουργήσει αυτή η ναυτική επιχείρηση, ποια ακριβώς θα είναι η εντολή της, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όσον αφορά το πεδίο δράσης της και ποια χώρα θα ηγηθεί αυτής της αποστολής.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι τελικές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να ληφθούν στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Φεβρουαρίου.

