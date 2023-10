Πόλεμος στο Ισραήλ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η ανακοινωθείσα επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη, δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, η οποία θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε, μέσω της πλατφόρμας «Χ», ότι η αναστολή κάθε πληρωμής, θα τιμωρούσε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, βλάπτοντας παράλληλα και τα συμφέροντα της ΕΕ στην περιοχή και θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους τρομοκράτες.

The review of the EU's assistance for Palestine announced by the European Commission will not suspend the due payments, as clarified by the Commission’s press release.