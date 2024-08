Μπορέλ για εκλογικά αποτελέσματα Βενεζουέλας: Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, δεν μπορούν να αναγνωριστούν

«Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται από το CNE δεν μπορούν να αναγνωριστούν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, όπου ανακηρύχθηκε επίσημα η νίκη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Επίσης, ανέφερε πως «η ΕΕ ζητά τη δημοσίευση και επαλήθευση των επίσημων αρχείων ψηφοφορίας. Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας είναι ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας».

#Venezuela: Without evidence to support them, the 2/08 results published by the CNE cannot be recognised.

EU calls for publication & verification of the official voting records.

Respecting the will of the 🇻🇪people remains the only way to restore democracy.